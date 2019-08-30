Работодателям станет невыгодно брать на работу холостяков. За женатых предлагают снижать налоги

Институт брака предложили поддержать, подключив к этому вопросу работодателей.

Отметим, в последнее время работодателей куда только не стремятся подключить — к соцзащите инвалидов, к борьбе с курением и алкоголизмом, к защите здоровья населения, к оформлению пенсий граждан и т.д.

Новая инициатива активного гражданина, состоящего в браке, размещена на сайте РОИ.

Он сетует, что людям, состоящим в браке, труднее найти работу, т.к. рыночная экономика подталкивает предпринимателей брать на работу одиноких людей, которые не отвлекаются на семью.

Чтобы изменить ситуацию, автор инициативы предлагает стимулировать работодателей принимать на работу именно женатых, а не холостяков.

Суть предложения заключается в следующем: если более 70% сотрудников фирмы женатые (замужем) — минус 1 % от всех выплачиваемых фирмой налогов;

если более 80 % сотрудников фирмы женатые (замужем) — минус 3 % процента от всех выплачиваемых фирмой налогов;

если более 90 % сотрудников фирмы женатые (замужем) — минус 5 % от всех выплачиваемых фирмой налогов.

По мнению автора предложения, это будет способствовать уменьшению числа разводов.