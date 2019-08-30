Россияне копят деньги на обучение детей

На образование сыновей копят 44% россиян, дочерей — 41%, говорится в исследовании Сбербанка.

Эксперты отмечают, что на этапе поступления в вузы ярко выраженного гендерного дисбаланса нет. Но мальчики чаще бросают учебу или их отчисляют. Каждый пятый юноша (20,55%), поступивший на программу бакалавриата, не доходит до выпуска, в то время как среди девушек доля поступивших, но не закончивших программу бакалавриата составляет только 2%, передает РБК.

Средняя сумма накоплений на учебу составляет 300 тыс. руб.

По данным Росстата, за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%. Стоимость обучения в МГУ по программам бакалавриата составляет более полумиллиона рублей, в Высшей школе экономики — от 350 тыс. до 770 тыс. руб. в год.

С 2011 года доля платного набора в головных вузах и их крупных филиалах постепенно растет — с 25,7 до 39,9%.

В 2018 году на обучение российские семьи потратили 198,4 млрд руб. При этом кредиты на образование, согласно официальной статистике, в 2018 году взяли всего 659 студентов. Отсюда можно сделать вывод, что семьи используют долгосрочную стратегию накоплений до момента поступления ребенка в вуз.