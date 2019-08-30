Сколько будет стоить доллар в конце года

Текущий курс доллара в 66 рублей или чуть выше переоценен, американская валюта должна стоить порядка 64 рублей, и к этому уровню доллар может прийти до конца года

Такой прогноз дал глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что до нового года мы увидим более крепкий рубль: доллар по 66 рублей — это не тот уровень, где отечественная валюта должна находиться. Мы постоянно обсуждаем эту тему с трейдерами и видим рубль где-то в районе 64 на конец года. Но многое будет зависеть, в том числе, от цены на нефть, изменения ставки Банком России, внешнего фона, эскалации санкционного риска и inflows (притока капитала — Прим. ред.). Сейчас рубль по 66 за доллар дешев», — считает он.

Эксперт отметил, что рубль стал дешеветь, когда на коротком временной промежутке совпали несколько факторов риска: снизились цены на нефть, обострился торговый диспут между США и Китаем, появился новый пакет американских санкций и негативная риторика вокруг этого события. Суханов в связи с этим отметил, что вступившие в силу 26 августа новые санкции США против РФ по «делу Скрипалей» оказали краткосрочное давление на рубль. Но в качестве поддержки для нацвалюты выступает интерес иностранных инвесторов к ОФЗ, добавил он.