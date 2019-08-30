Налоговики оформляют налоговые льготы физлицам без заявлений

Налоговые органы применили беззаявительный порядок льготного налогообложения объектов недвижимости за 2018 год для 3,8 млн пенсионеров и инвалидов, которые ранее не обращались за предоставлением этих льгот, сообщает ФНС.

В 2019 году такой порядок впервые реализован для федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество.

К указанным льготам относятся налоговый вычет, освобождающий от уплаты земельного налога за 600 кв. м в отношении одного участка, а также освобождение от налога на имущество для одного объекта недвижимости определённого вида, не используемого в предпринимательской деятельности: квартиры или комнаты, дома, гаража или машино-места, хозпостройки до 50 кв. м включительно.

Беззаявительный порядок позволяет налоговым органам автоматически применять льготы на основании сведений, полученных из ПФР, в том числе из федерального реестра инвалидов, о пенсионерах, инвалидах I и II групп, инвалидах Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидах, перенесших лучевую болезнь, детей-инвалидах и инвалидах с детства без их личного обращения в инспекции.

Если в налоговом уведомлении не учтены федеральные льготы вышеуказанных лиц, целесообразно обратиться с заявлением об их предоставлении в любой налоговый орган.