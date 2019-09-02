Московским пенсионерам прибавили пенсию

Уровень городского социального стандарта для пенсионеров в Москве с 1 сентября увеличился до 19 500 рублей.

Напомним, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания (ПМП), назначается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП.

В Московском регионе назначается региональная доплата, которая выплачивается органами социальной защиты из бюджетов субъектов.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2019 году составляет 12 115 рублей, в Московской области – 9 908 рублей.

Между тем выплата РСД в Москве имеет некоторые особенности.

Если неработающий пенсионер (как и отдельные категории работающих пенсионеров и инвалидов) зарегистрирован по месту жительства в Москве в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к Москве территории) не менее 10 лет, доплата будет установлена до уровня городского социального стандарта.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 № 1093-ПП с 1 сентября он повышается с 17 500 до 19 500 рублей.

Повышение городского социального стандарта позволит увеличить доплату к пенсиям порядка 1,6 миллиона московских пенсионеров, 44 тысячи пенсионеров Москвы получат ее впервые.

Если же пенсионер зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в столице менее 10 лет, РСД к пенсии устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве – до 12 115 рублей.

Напомним, определен новый порядок выплаты индексации пенсий и ЕДВ сверх ПМП. Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией (корректировкой) пенсий и ЕДВ.

Таким образом, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ЕДВ без учета их индексации, произведенной в текущем году, - следовательно, сначала устанавливается социальная доплата, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем производится индексация пенсий и ЕДВ. В результате сумма индексации выплачивается сверх выплат, доведенных до величины ПМП.