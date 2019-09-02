При взыскании крупной недоимки налоговики смогут проводить осмотры в организации

Одна из новелл законопроекта № 720839-7 с многочисленными поправками в НК говорит о том, что налоговый инспектор, принявший решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 млн. рублей, при условии, что такое решение не исполнено в течение 10 дней, вправе производить не более одного раза по одному решению о взыскании осмотр территорий, помещений и предметов организации.

Об этом рассказали в Торгово-промышленной палате. Напомним, вышеназванный законопроект прошел первое чтение в Госдуме. В первоначальной версии проекта этих поправок не было. Поправки, внесенные ко второму чтению, пока не опубликованы.

ТПП РФ отмечает, что осмотр территории налогоплательщика является мероприятием налогового контроля и считает не вполне обоснованным его проведение после вынесения решения и завершения налоговой проверки. Взыскание налогов и сборов может быть проведено через службу судебных приставов.

Палата предложила Минфину провести обсуждение поправок на площадке ТПП до запланированных на 16 сентября в Госдуме парламентских слушаний по основным направлениям налоговой политики.