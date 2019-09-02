ПФР умоляет работодателей заключить новое соглашение

Процесс назначения пенсии (определение права на пенсию и ее размер) начинается с оценки представленных гражданином документов, подтверждающих его стаж, стаж на вредных или тяжелых видах работ, оценки заработной платы и сведений ИЛС. Если к этому не готовиться заранее, этот процесс может занять много времени, предупреждает ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все уплаченные страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете, который можно проверить через:

«Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;

Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Кроме того, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета можно получить в ПФР или в МФЦ при личном обращении.

В большинстве случаев при оценке выявляются несоответствия в документах, влияющие на определение права на пенсию и на ее размер и требующие сбора и предоставления дополнительных документов.

Чтобы избежать многих проблем, с 2015 года законодательно закреплено право граждан обращаться за назначением пенсии дистанционно через своего работодателя, не посещая офис Пенсионного фонда.

Для реализации этого права заключается дополнительное соглашение «Об электронном информационном взаимодействии по заблаговременной подготовке документов, необходимых для назначения пенсии», к действующему соглашению «Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи» в рамках предоставления отчетности работодателем.

Но не все понимают важность такого обмена информацией, посетовали в ОПФР. За 5 месяцев 2019 года с учетом документов, поступивших от страхователей, региональным отделением ПФР назначено только 12 % пенсий.

«Переход человека на новую ступень своего жизненного пути — выход на пенсию — волнительный, и ПФР стремится сделать этот переход менее болезненным, используя в работе различные способы и методы. Если работодатели поймут всю важность информационного обмена с Управлениями ПФР, они тем самым облегчат своим работникам процесс назначения пенсии», — говорится в пресс-релизе ОПФР.