Население России должно расти, а оно сокращается

Естественная убыль населения продолжает увеличиваться. Так, в первом полугодии 2019 года смертность превысила рождаемость на 198,8 тыс. человек. Это на 21,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Такие данные приводит Счетная палата, которая регулярно мониторит достижения национальных целей.

В отчете контрольного ведомства сделан вывод, что такая динамика повышает риски недостижения поставленной цели.

Поясним, речь идет о национальной цели «Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации».

Что касается продолжительности жизни, то по итогам 2018 года ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 72,9 года, а целевой показатель – 78 лет (к 2030 году).

Чтобы достичь целевого значения, ежегодно этот показатель должен расти не менее чем на 0,8-0,9 года. Между тем по данным Росстата, за год прирост показателя составил только 0,2 года.