Бедных в России должно быть меньше. Но пока их много

Счетная палата опубликовала на своем сайте дайджест мониторинга национальных целей, в том числе тех, которые касаются доходов населения.

В частности, речь идет о национальной цели «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

По данным Росстата, доходы россиян продолжают уменьшаться. С января по июнь динамика показателя была отрицательной (-1,3 %). Основные причины — увеличение обязательных платежей, слабый рост доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности, а также снижение доходов от собственности. При этом отмечается устойчивый рост пенсий. Реальный размер назначенных пособий увеличился до 1,4% в годовом выражении (июнь к июню).



Что касается цели по снижению в 2 раза уровня бедности, то в первой половине года, по данным Росстата, 13,5 % россиян находились за чертой бедности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 0,2 процентного пункта больше. Это связано с тем, что размер прожиточного минимума за полгода вырос на 7,1 % (сейчас это 11 185 руб.), а реальные располагаемые денежные доходы населения при этом снизились.

Показатели достижения этой цели посчитаны по обновленной методологии Росстата. Национальная цель подразумевает, что доходы ниже прожиточного минимума будут иметь к 2024 году только 6,6 % россиян.