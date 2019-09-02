ЕНВД: отменить нельзя сохранить

Предстоящая отмена ЕНВД вызывает высокую обеспокоенность малого бизнеса. В этой связи бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в Правительство с просьбой о продлении действия системы ЕНВД после 2021 года.

Однако в кабмине просьбам бизнеса не вняли и сказали, что ЕНВД продлевать не будут. Этот режим — брешь, которую используют для оптимизации, и еще он «антицифровой». В общем, режим этот устарел.

Мы решили провести опросы, чтобы выяснить, что думают по поводу отмены ЕНВД наши читатели.

Приглашаем вас принять в них участие.