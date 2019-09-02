ЕНВД: отменить нельзя сохранить

Интересно, сколько единиц товара продается в год?
А мне кажется, пора перестать считать людей за идиотов. Они сами разберутся. А всякие маркировки ...
Какая личность, нафиг?! Это ход, направленный на уночтожение экономики, которая у нас и так далек...
На самом деле проблема в англицизмах.В руссике нормативные акты включаются английские слова, кото...
Вы думаете, что маркировка улучшит качество. Как мило! ))...
в данном случае нет коррумпированности.просто судья расширительно толкует понятие "иные лица", по...
БАДы, спорт.питание и воду давно пора маркировать.А то каждую неделю кидают мне в почтовый ящик "...
Да какая 4-х дневная неделя? У нас и так из 40 часов за неделю отрабатывают часов 20. Остальное в...
Ну, пи...., как говорится не мешки ворочать :)))
Сбербанк все правильно объяснил. А предложение автора статьи снизить ставку по ипотеке в 1,5 раза...
Я когда закрываю год, то Мое Дело настоятельно рекомендует распечатать КУДИР и прошить, несмотря ...
Мне кажется, что это очередной популистский ход представителей правительства, которые "думают о н...
я даже рассматривать не стал бы. потому что все уже есть в открытом и бесплатном доступе в интерн...
я вообще не вижу смысла покупать такие системы, потому что все можно найти и почитать в интернете...
Ну не знаю как крупный бизнес пользуется такими программами, когда даже бухгалтерам из нефтяных ф...
значит надо подбирать более релевантные и вариативные фразы для поиска нужной информации. если по...
"На Урале железа много.. Деньги нужны!" (х/ф "Пётр I")Всё что можно было свистнуть и "исчезнуть" ...
У меня некоторые магазины не работают по воскресениям. Ну хотя бы даже потому, что выручки как ми...
Как же тогда рапортовать о пополняемости бюджета?
А про "ответственное государство" там ничего нет? Или считается, что всё у нас прекрасно и замеча...
Есть разные организации по величине и сложности. Конечно, здорово, когда можно найти время на раз...
Не обязаны регистрировать КУДиР в налоговой, и только то. И вести, и предоставлять по первому сви...
Если это из проекта после доработок превратится в реализованный документ, то да....
Ездить в ПФР и заключать соглашение о сдаче отчетности в электронном виде больше не надо будет? ...
Значит мы не вошли в эти 700 млрд. Сначала списали (ошибка в ОКТМО былв), даже без требования, а...
Саморазвитием, очевидно, занимаются "недоразвитые". Остальные просто отдыхают, получая удовольств...
Таки отчасти да, НО большинство людей при избытке свободного времени занимаются тупым самокопание...
Крупному бизнесу это необходимо, но для них и такая цена - не деньги. Но весь крупный бизнес давн...
Стоимость работы в выходной день вырастает, что немаловажно при моём ненормированном графике и по...
Когда бизнес крупный без них никак, в интернете замаешься искать...
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
А что бывают неидентифицированные карты? Это как, не поняла.....
"..сам по себе отдых и пустое времяпровождение, по моему мнению, не делают человека счастливым" -...
ИМХО. Это борьба за рынок Чехии. В России Сбербанк итак в лидерах, поэтому нет причины демпингова...
Может полезней для здоровья населения зимние новогодние выходные перенести на лето и сделать все ...
Вы это серьезно? А потом аргументировать отказы на запросы налоговой чем будете?...