Как ИП на ПСН+УСН считать предел дохода, если патент в году выдан дважды

ИП считается утратившим право на ПСН и перешедшим на общий режим налогообложения (на УСН, на ЕСХН — в случае применения налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае если с начала календарного года доходы ИП по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн рублей.

В случае если ИП применяет одновременно ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

ИП обязан заявить в налоговый орган об утрате права на применение ПСН в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на ее применение.

Налоговым периодом при применении ПСН признается календарный год. Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

В связи с этим при получении индивидуальным предпринимателем по одному и тому же виду предпринимательской деятельности патента на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 и патента на период с 01.07.2019 по 30.09.2019, в случае превышения названного предельного размера доходов в августе 2019 года, ИП считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим на УСН с 01.07.2019.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/59523 от 07.08.2019.