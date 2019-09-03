Сведения о смене гражданства ИП отражаются в ЕГРИП

Выход физлица, зарегистрированного в качестве ИП, из гражданства РФ не является основанием для госрегистрации при прекращении таким лицом деятельности в качестве ИП.

Вместе с тем в ЕГРИП указываются сведения о гражданстве (при отсутствии у ИП гражданства указывается: «лицо без гражданства»), о документе, удостоверяющем личность ИП, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, а также о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства временно или постоянно проживать в РФ.

ИП в течение трех рабочих дней с момента изменения сведений о гражданстве обязан представить в регистрирующий орган соответствующие документы.

Учитывая изложенное, выход физлица, зарегистрированного в качестве ИП, из гражданства РФ влечет необходимость внесения в ЕГРИП изменений в сведения о гражданстве и документах такого ИП.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-12-13/59531 от 07.08.2019.