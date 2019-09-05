Как фонду учитывать субсидии на осуществление уставной деятельности

В соответствии с пунктом 2 статьи 251 НК при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются целевые поступления, поступившие безвозмездно на основании решений органов госвласти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и физлиц, и использованные по назначению.

К таким целевым поступлениям относятся, в частности, средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на осуществление уставной деятельности НКО.

Основными условиями применения положений пункта 2 статьи 251 НК РФ являются безвозмездность получения указанных средств, соблюдение их целевого назначения и установленных источником средств целевых поступлений условий их предоставления, а также ведение раздельного учета.

Таким образом, если субсидия предоставлена некоммерческой организации безвозмездно на осуществление уставной деятельности, а не в оплату стоимости выполненных такой организацией работ, оказанных услуг, то при ведении раздельного учета указанные средства не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Одновременно и расходы, произведенные за счет средств полученной субсидии на содержание и ведение уставной деятельности НКО, также не учитываются при определении налоговой базы. В противном случае средства субсидии подлежат учету в составе доходов в общеустановленном порядке.

При этом если средства целевых поступлений хранились на счете в банке, в отношении которого проводились процедуры банкротства, и требования некоммерческой организации, включенные в реестр требований кредиторов, в ходе конкурсного производства не были погашены, то для целей налогообложения прибыли данное обстоятельство не является «нецелевым» использованием средств субсидии.

Такие разъяснения изложены в письме Минфина № 03-03-06/2/59768 от 08.08.2019.