Специальный коэффициент сдерживает рост земельного налога

С налогового периода 2018 года введен коэффициент 1.1, ограничивающий ежегодный рост земельного налога для физлиц не более чем на 10 % по сравнению с предшествующим годом.

Исключение составляют земельные участки для жилищного строительства, при расчете налога за которые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевременной застройкой.

Данные положения налогового законодательства позволят избежать существенного роста обязательств по уплате земельного налога от периода к периоду. Фактически сумма налога за налоговый период не может возрасти более чем на 10 % по сравнению с предыдущим периодом.

Если такой рост произойдет, налог уплачивается именно с коэффициентом 1,1 по отношению к сумме налога, исчисленной за предыдущий период.

Причем условия расчета налога в обоих периодах должны быть сопоставимы. То есть при сравнении этих сумм не учитываются изменения, произошедшие в предыдущем периоде в предоставлении льгот по налогу, качественных и (или) количественных характеристик земельного участка, а также возникновение права собственности на него не с начала периода.

Данные изменения должны применяться уже к сумме налога, рассчитанной за 2018 год, в ее сравнении с суммой налога за 2017 год, разъясняет ФНС.