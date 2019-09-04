Как заполнить РСВ при реорганизации в форме присоединения

На основании п. 2 ст. 58 ГК при присоединении юрлица к другому юрлицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юрлица.

Таким образом, в случае реорганизации организации путем присоединения реорганизуемое юрлицо прекращает свое существование и уплата страховых взносов, а также представление РСВ осуществляются его правопреемником.

При представлении правопреемником расчета по страховым взносам за последний расчетный (отчетный) период на титульном листе указывается:

— в поле «По месту нахождения (учета) (код)» — «217»;

— в верхней части — ИНН и КПП организации-правопреемника;

— в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» указывается «51», «52» или «53» — соответственно для I квартала, полугодия или 9 месяцев при реорганизации либо «90» — для года при реорганизации;

— в поле «Наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица» — наименование реорганизованной организации;

— в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» — указывается код «5»;

— в поле «ИНН/КПП реорганизованной организации» — ИНН и КПП, которые были присвоены организации до реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения.

В разделе 1 расчета по страховым взносам указывается код ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого находилась реорганизованная организация.