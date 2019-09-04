Как возместить в ФСС оплату допвыходных для ухода за детьми-инвалидами

Для ухода за ребенком-инвалидом одному из работающих родителей ежемесячно предоставляются четыре дополнительных выходных дня. Каждый такой день оплачивается работодателем, исходя из среднего заработка родителя, а затем понесенные расходы возмещает ФСС.

Для того, чтобы работодатель мог получить возмещение, необходимо представить в отделение ФСС следующие документы:

1) заявление о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

2) заверенная копия приказа о предоставлении дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

3) расчет среднедневного заработка для оплаты дополнительных выходных дней (в заявлении о возмещении его не учитывать при подсчете количества представленных листов);

4) документ, подтверждающий оплату данных выходных дней;

5) заявление в произвольной форме о возмещении страховых взносов, начисленных на оплату четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, которое должно содержать расшифровку взносов во все внебюджетные фонды в виде таблицы.

Документы представляются в отделение Фонда на бумажном носителе лично или почтовым отправлением, сообщает отделение ФСС по Архангельской области.