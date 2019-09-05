У приемных родителей нет права на пособие по уходу за ребенком

box9603 НДС с реализации стройматов уменьшен на входящий НДС от сигарет. Именно так. Но в этой схеме риск... Как живется строительному бизнесу: без налички никак

Над.К Нда, ну запустил кто-то утку в интернете, так ведь её холят, лелеют и распространяют ))Ну надо же... Зачем государству предприниматели?

Atis Если при переходе на НДС 20%/Безналичными годовую лицензию покупали то крайняя на настоящий момен... Из-за маркировки придется платить за перепрошивку ККТ

Atis В 2017 году по моему с февраля онлайн пошли то вполне возможно что успели чек с ЧПМки провести...... Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов

Lena613 да и русских скоро не останется, как и белых людей вообще... Население России должно расти, а оно сокращается

MaxC Требования ОТ и ТБ лучше прописать отдельным приложением в договоре. С ответственностью за наруше... Компания наняла «физика» на ГПХ: как себя не подставить

MaxC Зубной щеткой до блеска!За уход в самоволку в момент сдачи НДС."Бух, это залёт!"дарю сюжет...... Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

ZloiBuhgalter Не давайте повода Вас закрывать (без Клерк-а буде скучно). Не нарушайте "законы". Ссылка в реестр... В каком банке сейчас рискованно открывать счет

MaxC Доказать умысел? Отнять у силовиков такую сладкую конфетку? Титов, Вы о чем вообще?)))... За мошенничество все реже садятся в тюрьму

Svetlana Sheveleva ну вот у того аутсорсера такая позиция и была, тут не дал, здесь не понял и сам ты во всем винова... Сколько ошибок может натворить аутсорсер у ООО на УСН 6%, которому меньше года?

Галина Поздникова Мне смешно, что люди после этого продолжают платить налоги. Применяется непосредственно конкретны... Зачем государству предприниматели?