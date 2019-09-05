У приемных родителей нет права на пособие по уходу за ребенком

Выплачивается ли приемным родителям ежемесячное пособие по уходу за ребенком? Такой вопрос задали Фонду социального страхования.
В ответе сообщается что ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Пособие выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.
Таким образом, в законодательстве приемные родители не названы в качестве лиц, имеющих право на использование отпуска по уходу за ребенком (и получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком) в отличие от опекунов.