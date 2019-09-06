Пересчитать больничный можно только в одном случае

Перерасчет уже назначенного пособия возможен только в случае представления застрахованным лицом справки о сумме заработка.

Порядок перерасчета ранее назначенных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрен ст.15 Федерального закона от 29.12. 2006 г. № 255-ФЗ.

В соответствии с данной статьей в случае отсутствия у застрахованного лица на день обращения за пособиями справки 182н соответствующее пособие назначается на основании представленных застрахованным лицом и имеющихся у страхователя (страховщика) сведений и документов.

После представления застрахованным лицом указанной справки (справок) о сумме заработка производится перерасчет назначенного пособия за все прошлое время, но не более чем за 3 года, предшествующих дню представления справки (справок) о сумме заработка.

Таким образом, перерасчет назначенного пособия производится только в случае представления застрахованным лицом справки о сумме заработка.

В соответствии с ч.3 ст.15 Закона № 255-ФЗ пособие, не полученное застрахованным лицом полностью или частично по вине страхователя или территориального органа страховщика, выплачивается за все прошлое время без ограничения каким — либо сроком.

В силу ч.4 ст.15 Закона № 255-ФЗ суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, излишне выплаченные застрахованному лицу, могут быть с него взысканы в случае счетной ошибки либо недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки о сумме заработка, из которого исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи).

Иных оснований для перерасчета ранее назначенных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (например, представление застрахованным лицом заявления о замене лет расчетного периода; документов, подтверждающих страховой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам; документов, подтверждающих постоянное проживание (работу) на территории зоны проживания с льготным социально — экономическим статусом) законодательством РФ не предусмотрено.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Липецкой области.