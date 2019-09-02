Минтруд посчитал работающих пенсионеров

В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста. За последние пять лет доля пенсионеров в общем числе занятых выросла с 8,5 до 9,6%.

Такие данные привел глава Минутруда Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии. Он рассказал, что в России введены особые меры по недопущению дискриминации пожилых на рынке труда: введена ответственность работодателя.

Максим Топилин также рассказал участникам встречи о реализации с 2019 года специального мероприятия – профессионального обучения лиц предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). На организацию обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд рублей. В год обучение будут проходить не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, министр также отметил, что в России темпы роста продолжительности жизни – одни из самых высоких в мире. По его словам, за последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет. В 2018 г. она составила почти 73 года, а к 2030 г. может вырасти до 80 лет.

О том, что работающих пенсионеров лишили индексации пенсий и из-за этого резко снизилось количество работающих пенсионеров, глава Минтруда на встрече не рассказал.