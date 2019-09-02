Выплачивать пенсионные накопления будут по новым правилам

ПФР предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Предложения ПФР об изменении механизма расчета этого порога Минтруд разослал в заинтересованные ведомства для обсуждения.

Поясним, сейчас законом предусмотрено три вида выплат пенсионных накоплений:

· бессрочные выплаты накопительной части пенсии;

· срочная выплата по желанию пенсионера (но не менее 10 лет);

· единовременная выплата, если сумма накоплений составляет менее 5% от установленной пенсии.

Накопительная пенсия назначается гражданам, если они имеют право на трудовую пенсию по старости и их пенсионные накопления в расчете на месяц составляют более 5% от совокупного размера трудовой пенсии.

При расчете накопительной пенсии общая сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который в 2019 году составляет 252 месяца, а в 2020 году установлен на уровне 258 месяцев.

ПФР предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. ПМП на 2019 год составляет 8846 руб. (20% от этой суммы — 1770 руб.).

Если предложение будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, пишет РБК.

Дело в том, что платить до конца жизни накопительную пенсию (а не единоразово выплачивать все накопления) будут только тем россиянам, на ИОС которых числится около 500 тыс. руб. накоплений, а таких людей в России немного.

Эксперты отмечают, что Минтруд фактически рекомендует выплачивать пенсионные накопления единовременно.