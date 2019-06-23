Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше

Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.

Чем это грозит будущим пенсионерам — расскажем.

Кому

С 1 января 2015 в России страховая и накопительная части пенсии преобразованы в отдельные виды пенсий: страховую и накопительную.

Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам, имеющим право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно, при наличии у них средств пенсионных накоплений

Пенсионные накопления формируются:

у работающих граждан 1967 гг. рождения и моложе за счет уплаченных работодателем страховых взносов в ПФР с 2002 по 2014 г.;



у мужчин 1953-1966 гг. рождения и женщин 1957-1966 гг. рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 г. работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии (с 2005 г. эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве);



у участников Программы государственного софинансирования пенсий;



у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование своей накопительной пенсии.

Напомним, в настоящее время действует мораторий на формирование накопительной пенсии, в связи с чем суммы страховых взносов работодателей по ОПС в полном размере направляются на финансирование только страховой пенсии.

Что

Законом предусмотрено три вида выплат: бессрочные выплаты накопительной части пенсии, срочная выплата по желанию пенсионера (но не менее 10 лет) и единовременная выплата, если сумма накоплений составляет менее 5% от установленной пенсии.

Накопительная пенсия будет назначаться гражданам, если они имеют право на трудовую пенсию по старости и их пенсионные накопления в расчете на месяц составляют более 5% от совокупного размера трудовой пенсии. Накопительная пенсия всегда назначается с пожизненным условием ее получения.

Когда

Как известно, с 2019 года возраст выхода на пенсию увеличен. Но накопительной пенсии это не касается.

Пенсионный возраст, дающий право на ее получение, остается в прежних границах — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

Сколько

Формула расчета накопительной пенсии такова:

НП=ПН/Т

То есть общая сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

В 2016 году ожидаемый период составлял 234 месяца.



В 2017 году он составлял 240 месяцев.



В 2018 году он составлял 246 месяцев.



В 2019 году он составляет252 месяца.



В 2020 году ожидаемый период составит 258 месяцев, как следует из проекта Минтруда.

Таким образом, ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев.

При этом этот показатель все равно меньше реального, который составляет 263 месяца.



Именно столько, по подсчетам Минтруда, живут россияне после выхода на пенсию. Таким образом если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, ежемесячные выплаты получателю накопительной пенсии были бы ниже.

Как считается этот показатель? Учитывается количество мужчин и женщин возраста 60 и 55 лет соответственно по данным Росстата, а также ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию в 55/60 лет:



Год

Мужчины

Женщины

2016

16,08 года

25,8 лет

2017

16,46 года

26,14 лет

2018

16,57 лет

26,29 лет

Как видно из таблицы, по данным Росстата пенсионеры должны жить дольше.

Пример

Чем больше ожидаемый период, тем меньше размер пенсии.

Приведем пример:



У гражданина имеются пенсионные накопления в сумме 240000 руб.

При выходе на пенсию в 2017 году размер его накопительной пенсии составит 240000/240=1000 руб. в месяц.

При выходе на пенсию в 2018 году размер его накопительной пенсии составит 240000/246=975,61 руб. в месяц.

При выходе на пенсию в 2019 году размер его накопительной пенсии составит 240000/252=952,38 руб. в месяц.

При выходе на пенсию в 2020 году размер его накопительной пенсии составит 240000/258=930,23 руб. в месяц.

Пенсионные накопления

Получить информацию о ваших пенсионных накоплениях можно следующим образом:

— обратившись лично в территориальный орган ПФР или МФЦ. В данном случае при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и СНИЛС

— воспользовавшись «Личным кабинетом застрахованного лица», размещенном на официальном сайте ПФР.