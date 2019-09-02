Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг

Налоговики теперь первым делом будут смотреть, есть ли в штате бухгалтер или компания поручила вести учет сторонней организации. В таких подрядчиках они сразу видят мошенников, которые параллельно делу уговаривают налогоплательщиков уходить от налогов.

По версии ФНС, многие бухгалтерские организации и даже аудиторские конторы создали цепочки липовых фирм и теперь соблазняют наивных предпринимателей завышать расходы, прятать выручку и главное — покупать фиктивные документы для возмещения НДС.

От ответственности не уйдут даже те компании, которые связались с мошенниками случайно. Честных бизнесменов жулики приманивают невысокой ценой обслуживания, и таким образом укрепляют репутацию добросовестной фирмы и запутывают следы. Вот таких простачков ФНС предупреждает быть более внимательными: проверки будут продолжаться, пока инспекция не удостоверится, что махинаций с вашей стороны не было.