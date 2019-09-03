Альфа-банк начал торговать одеждой

«Альфа-банк» открыл в Москве первый офлайн-магазин для продажи брендированной одежды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по маркетингу банка Алексей Гиязов.

Фото Алексея Гиязова

В магазине можно приобрести брендированную обувь, плащи и другую одежду, а также ежедневники, созданные в коллаборации с итальянским брендом канцтоваров Moleskine, передает портал vc.ru.

Магазин открылся в штаб-квартире банка на проспекте Андропова, 18, корпус 3 в Москве. В нём также расположилась точка самообслуживания Starbucks, где можно приобрести кофе.