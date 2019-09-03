Чем закончилась история со Сбербанком, которому Путин выдал а-та-та

Мы с вами свидетели не новости, а целого события: пойдет ли Сбербанк на поводу у главы государства, если прям ну совсем не хочется.

Вчера Президент Путин отругал Сбербанк за то, что тот до сих пор не решил вопрос с реструктуризацией кредитов пострадавших при наводнении в Иркутске. С этого момента мы ведем отсчет времени, которое понадобится Грефу пойти навстречу людям или опять слиться.

Напомним, что еще в июле Сбер пообещал губернатору заморозить кредиты для пострадавших, которые при нынешних обстоятельствах никак не могут их сейчас гасить. А потом и реструктуризировать кредиты. Но заморозили не долги, а вопрос.

Вчера люди жаловались Путину, а тот давил на вице-премьера Виталия Мутко. С того момента прошло полдня, никаких заявлений от Сбербанка до сих пор нет.