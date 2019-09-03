Наводнение Грефа. У истории вот какой конец

Только что редакция «Клерк» получила официальное сообщение о поездке Германа Грефа в Иркутскую область.

Сегодня президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф прилетел в Тулун. Его там давно ждали. Ура! Жест благородный, и мы отдаем должное, хотя поначалу нападали.

По делу. Греф подтвердил, что банк реструктурирует кредиты пострадавшим малым предприятиям, ИПэшникам и обычным гражданам, которые из-за наводнения не могут платить по счетам.

Задолженность заморозят, платежи можно будет платить через год.

Проценты, которые накапают за этот срок, банк простит.

Бонусом. Сбербанк за свой счет построит в Тулуне инфекционное отделение больницы. Вопрос с бесплатной землей и бюрократическими проволочками — за губернатором, а Сбер берется поднять самое передовое здание в кратчайший срок.

И сверху. Сбербанк повез детей, пострадавших от наводнения на море, в Крым и Краснодарский край. В пресс-релизе, который банк передал Клерку указано, что с перелетами также помогли Аэрофлот и частично администрация Иркутской области.

И, наконец. Греф повинился, что проблему лучше бы было решить быстрее. Уж точно. Но для этого нужны какие-то специальные механизмы межведомственного общения. Мы про такое не слышали. Мы верим только в метод «а-та-та», нам его вчера опять показали.