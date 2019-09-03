Сохраните сервис для жалоб на налоговую и полицию

Сигнализировать о давлении на бизнес можно будет через специальный сервис.
25 ноября планируют запустить специальный цифровой сервис «За бизнес», который будет являться платформой для работы с обращениями предпринимателей.
В конце июля зарегистрировано АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», которая будет оператором создаваемого сервиса.
Учредителями стали АСИ, РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «Опора России» и Минэкономразвития. Инициатором создания платформы как «своеобразного цифрового омбудсмена» выступил президент Владимир Путин.
На сегодня одобрен концепт логотипа и стиля создаваемой платформы, а также её сайта. Анонсировано создание мобильного приложения, где предприниматели смогут быстро подавать свои обращения, отслеживать ход решения и получать push-уведомления. Также предлагается собирать на платформе предложения от бизнесменов по усовершенствованию законодательства, проводить голосования и обсуждать выдвинутые инициативы.
Александр Хуруджи, общественный омбудсмен при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове, считает, что на данном этапе важно грамотно проработать механизм реагирования на жалобы предпринимателей о давлении на бизнес:
— Цель была обозначена вполне конкретная: создать такую независимую площадку, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу. Я пока не вижу, как с помощью предложенных механизмов мы будем добиваться цели. Сейчас разработчики алгоритма предполагают, что реагировать на жалобы предпринимателей будут структуры МВД, именно они будут давать ответ заявителю. В случае, если ответ заявителя не устроит, то силами аналитиков платформы будет проводиться экспертиза ответа МВД. В свою же очередь аналитики платформы могут отправить ответ МВД вместе со своей экспертизой дальше в Генпрокуратуру. На этом цепочка заканчивается. При таком подходе получается, что существующая модель взаимоотношений силовиков и бизнеса просто переводится в цифровой формат. Я считаю, что разбирать, анализировать и отвечать предпринимателю должны специалисты отдельной межведомственной структуры. Только полная независимость «цифрового омбудсмена» приведет к реальному результату и снижению давления на бизнес.