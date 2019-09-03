Надежда-25 носитель - флешка или жесткий диск. А бух - просто-напросто ведет учет. Хотя сейчас на бедных бух... Роль главного бухгалтера в планировании развития компании

Соловейка174 Бухгалтеру это точно не нужно. Анализом занимаются экономисты. И советы отдельно не оплачиваются.... Роль главного бухгалтера в планировании развития компании

natalisa52 Что ещё остались. которые на это покупаются? Все жалобы заканчиваются уголовными статьями или отж... Сохраните сервис для жалоб на налоговую и полицию

Бабловед По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, дивидендные выплаты увеличиваютс... Российские компании готовятся выплатить рекордные дивиденды

Бабловед К сожалению выбор заводить детей может быть сделан до "путина", а потом приходит очередной "путин... Население России должно расти, а оно сокращается

VikaV2193 Информацию о "группе компаний" я нашла на официальном сайте Волжаночки. Что мешает купить лицензи... Могут ввести маркировку БАДов

Бабловед Опять передёргиваете. Я не писал про дворцы, которые, кстати, есть у путина и его челяди и они не... Население России должно расти, а оно сокращается

ilvi тогда вот эта формулировка неправильная?На практике многие бизнесмены без сотрудников используют ... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

isamarai вы что-то другое видимо нашли, потому что волжанку разливает:Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГ... Могут ввести маркировку БАДов

Соловейка174 Во, во..... работодателю больше заняться ведь нечем..., как сотрудникам пенсии оформлять....... ПФР умоляет работодателей заключить новое соглашение

Над.К Налоги платятся с доходов, а не с переведенных денег. Банк вам как лучше предлагает, потому что к... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

VikaV2193 Вам же плевать было, что на сайте производителя было написано "группа компаний" и списка этих сам... Могут ввести маркировку БАДов

Fintest1 У клиента на профессиональный аутсорсинг давно уже денег нет, все на налоги уходит... Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг

isamarai по крайней мере я буду знать кто на самом деле произвел товар. и если я захочу купить настоящий а... Могут ввести маркировку БАДов

Над.К Это аргумент на тему, что не надо судить о всем бизнесе на основании лично своего, небольшого биз... Пермские власти хотят отменить ЕНВД досрочно

isamarai Ну вот они должны были вернуть этот товар обратно поставщику или правильно растаможить эти товары... Могут ввести маркировку БАДов

kotobormot а кто виноват как не путин со своим тупым правительством??? коррупция процветает пышным цветом!!!... Население России должно расти, а оно сокращается

VikaV2193 Вот, производитель и промаркировал. Вам пришел маркированный брак. Что Вы будете делать с этим бр... Могут ввести маркировку БАДов

kotobormot такую картину я только в Сочи наблюдала, у них там строят курятники без разрешения на строительст... Население России должно расти, а оно сокращается

mityai Выбор заводить детей или нет делаете вы, а не Путин. Просто вы можете сделать это в отличном от Р... Население России должно расти, а оно сокращается

Evg62 Как бы на практике оптимизация налогообложения входит в комплекс услуг бухгалтерских фирм. А ИФНС... Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг

Лион Ну закупили же они где-то, потом и вы у них закупили, при том, что введена маркировка. Так от че... Могут ввести маркировку БАДов

Надежда-25 по вашей логике, нельзя детей рожать, если не имеешь собственного особняка, виллы в Ницце и пары ... Население России должно расти, а оно сокращается

isamarai а как бы они закупили эти не маркированные контрафактные шубы? первый, кто маркирует, это произво... Могут ввести маркировку БАДов