Справку Сбербанка об оплате услуг можно оформить онлайн

Справку, подтверждающую оплату услуг, можно сформировать в «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно зайти в историю операций, выбрать интересующий платеж, нажать на кнопку «Подтверждение платежа».

Раньше, чтобы получить справку, подтверждающую оплату, необходимо было обращаться в отделение банка. Теперь же аналогичную справку с синей печатью можно получить самостоятельно в личном кабинете в мобильном приложении после завершения платежа.

Данные справки оказываются востребованы в том случае, если поставщик товара или услуг не получил деньги на счет, и для его розыска ему недостаточно информации из привычного чека, пояснили в пресс-службе кредитной организации.