ФНС не доверяет онлайн-кассам. В налоговой установили ящик для бумажных чеков

Как налоговики проверяют соблюдение закона о ККТ? Ни больше, ни меньше просят сносить им кассовые чеки прямо в инспекцию.

С первыми грибами на первом этаже Управления ФНС России по Республике Алтай образовался специальный ящик для сбора кассовых и товарных чеков (информация опубликована на сайте управления). В дырку каждый потребитель анонимно и добровольно может всунуть чек, который ему где-либо пробили.

Инспекторы вынимают чеки, в ручном порядке сверяют данные с базой и проверяют, отражена ли операция в отчетности.

За август алтайские налоговики собрали 300 чеков и провели 7 выездных проверок, обнаружив нарушения в отчетности. А в вашей инспекции такого ящика нет?