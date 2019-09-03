У России много денег, мы не сомневались

Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн руб., что эквивалентно $56 млрд на конец прошлого года, следует из данных Росстата о национальных счетах за 2018 год, проанализированных РБК.

Для сравнения: в 2017 году валюта и депозиты госуправления выросли лишь на 380 млрд руб., то есть в 2018 году сумма увеличилась десятикратно.

3,9 трлн руб. прироста государственных депозитов — это рекорд за все время публикации этой статистики (с 2012 года, см. инфографику). В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.).

Под наличностью и депозитами сектора государственного управления понимаются остатки на счетах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госучреждений, финансируемых из бюджета, а также ряда госкопораций, следует из методологии ЦБ. Они хранятся на счетах Федерального казначейства.

Зам.руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев рассказал, что у них существует такое понятие, как Единый казначейский счет. Это система, взаимосвязанных счетов, в которой есть главный, корневой счет, открытый Федеральным казначейством в Москве в Центральном банке РФ. За счет того, что с каждым годом все больше и больше денежных средств централизовано на Едином казначейском счете, возрастают и его остатки.

Смысла хранить эти средства просто так нет, поскольку они образуют так называемые финансовые тромбы, рассказал он. Чтобы эти ресурсы перетекали в реальный сектор экономики, Казначейство размещает средства избыточной ликвидности Единого казначейского счета.

«Мы используем инструменты депозитов с фиксированной ставкой, плавающей ставкой, валютные депозиты, сделки РЕПО, сделки валютного свопа. В октябре выпускаем еще один вид операций — депозиты с центральным контрагентом. То есть мы размещаем ту ликвидность, которая в данный момент не нужна госсектору, но нужна реальной экономике. Через банки мы ее (ликвидность) туда (в реальный сектор) перекачиваем», — объяснил Прокофьев.

Резкое увеличение по статье «Наличная валюта и депозиты» сектора госуправления связано с тем, что в прошлом году суммарные запасы федерального бюджета на счетах в Казначействе достигли рекорда, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 4 трлн рублей — до 10,2 трлн рублей. Главным образом это было связано с закупками иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы.

ЦБ связывает «существенное увеличение» объема финансовых операций госсектора по инструменту «наличная валюта и депозиты» со «значительным профицитом» консолидированного бюджета в 2018 году на фоне относительно высоких цен на энергоносители. По данным Минфина, доходы федерального бюджета в прошлом году превысили расходы на 2,745 трлн рублей (2,7% ВВП). По расчетам агентства Fitch Ratings, суммарные запасы наличности на счетах расширенного правительства России по итогам 2018 года достигли 13,4% ВВП, в том числе средства ФНБ в размере 3,9% ВВП и остатки на счетах Федерального казначейства в размере 2,9% ВВП.