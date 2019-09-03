Две аудиторских СРО объединятся

Две аудиторские саморегулируемые организации решили объединиться — Российский союз аудиторов (РСА) и ассоциация аудиторов «Содружество» (ААС).

В минувшую пятницу состоялась закрытая встреча руководства этих СРО с участием крупнейших компаний, являющихся их членами. На встрече было принято решение, что объединение пройдет «на равных», пишет «Коммерсантъ».

О планах объединения по принципу слияния обе СРО сообщили еще летом. Тогда же говорилось, что в июне-августе будет подготовлен договор о слиянии, определено правление, которое будет после утверждено на съездах организаций. Но тут возникла проблема: представителей «большой четверки» — членов РСА не устраивали договоренности руководства обеих организаций о слиянии на равных, они настаивали, что объединение должно пойти по принципу присоединения ААС к РСА. В ААС не согласились с таким подходом, переговоры усложнились.

Ситуация разрешилась отчасти благодаря активности одного из аудиторов, который нашел в РСА «мертвые души» — ликвидированные юрлица, числящиеся среди членов СРО. Исключение их привело бы к нарушению РСА критерия численности по юрлицам. Аудитор не хотел мириться с нарушениями в своей СРО, требовал через суд лишения ее статуса саморегулируемой организации, направлял письма в Минфин, Следственный комитет, иные инстанции. «Суд с РСА аудитор проиграл, но развитая им деятельность подтолкнула РСА энергичнее избавляться от "мертвых душ"»,— указывает глава Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид Блинков.

В итоге, по данным Минфина, на 27 августа у РСА оказалось 1995 компаний-членов (по закону должно быть не менее 2 тыс.). Количество членов-физлиц у РСА соответствует критериям закона — 10 309 человек (по закону не менее 10 тыс.). Однако повышение квалификации тут прошло всего 9677 аудиторов (и еще 25 имеют уважительные причины для непрохождения). После требуемой по закону чистки рядов РСА нарушит и этот критерий.

Для большинства же аудиторских компаний в первую очередь важно, чтобы объединение СРО прошло максимально безболезненно.