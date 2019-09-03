Кормите своих детей правильно

Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл.

Не тут-то было, отмечает Роспотребнадзор.

Необходимо соблюдать четкий режим питания, учитывающий ритмичность протекания физиологических процессов в организме и предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник).

Для учащихся первой смены оптимальными будут следующие часы приема пищи:

Первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; Второй, завтрак – 10.30-11.00; Обед – в 13.00 – 14.00; Полдник – в 16.30 – 17.00; Ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна.

Для детей, обучающихся во вторую смену:

Завтрак – 7.00-8-00; Обед – 12.00-12-30; П Полдник – 15-00; Ужин – 20-00 – 20-30

Необходимо обеспечить разнообразие продуктов питания, формирующих рацион. В питании обязательно должны присутствовать разнообразные молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла.

В своем информационном сообщении Роспортебнадзор также дает родителям следующие рекомендации:

- избегать монотонности и однотипности меню для предотвращения приедаемости; - применять щадящую кулинарную обработку (запекание, варка, приготовление на пару; - готовить из свежих продуктов, с соблюдением сезонности, допустимо использовать свежезамороженные ингредиенты.

Если организация питания принятая в конкретной школе не одобрена родителями, необходимо обеспечить своего ребенка набором продуктов, компенсирующим пропускаемый прием пищи.

Несмотря на то, что в школах обеспечен беспрепятственный доступ к чистой питьевой воде желательно дополнительно давать школьнику с собой бутылочку питья (холодный чай, морс, негазированная вода).