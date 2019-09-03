Кормите своих детей правильно

Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл.
Не тут-то было, отмечает Роспотребнадзор.
Необходимо соблюдать четкий режим питания, учитывающий ритмичность протекания физиологических процессов в организме и предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник).
Для учащихся первой смены оптимальными будут следующие часы приема пищи:
Первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00;
Второй, завтрак – 10.30-11.00;
Обед – в 13.00 – 14.00;
Полдник – в 16.30 – 17.00;
Ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна.
Для детей, обучающихся во вторую смену:
Завтрак – 7.00-8-00;
Обед – 12.00-12-30; П
Полдник – 15-00;
Ужин – 20-00 – 20-30
Необходимо обеспечить разнообразие продуктов питания, формирующих рацион. В питании обязательно должны присутствовать разнообразные молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла.
В своем информационном сообщении Роспортебнадзор также дает родителям следующие рекомендации:
- избегать монотонности и однотипности меню для предотвращения приедаемости;
- применять щадящую кулинарную обработку (запекание, варка, приготовление на пару;
- готовить из свежих продуктов, с соблюдением сезонности, допустимо использовать свежезамороженные ингредиенты.
Если организация питания принятая в конкретной школе не одобрена родителями, необходимо обеспечить своего ребенка набором продуктов, компенсирующим пропускаемый прием пищи.
Несмотря на то, что в школах обеспечен беспрепятственный доступ к чистой питьевой воде желательно дополнительно давать школьнику с собой бутылочку питья (холодный чай, морс, негазированная вода).