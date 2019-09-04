Купить НДС. А сколько он вообще стоит

Покупка качественного или некачественного НДС — это мошенничество, преследуется по закону!

Ничего не рекламируем, просто вдруг вы не знали, какие цены на рынке продавцы НДС спрашивают с компаний. С решалой счетов-фактур в качестве редакционного эксперимента общались авторы телеграм-канала BlackAudit. Вот, какой порядок работы им расписали.

1. Заказчик заполняет реестр в Excel (наименование, номенклатуру работ, свой ИНН, сумму НДС) и пересылает исполнителю.

2. Мошенники присваивают номера счетов-фактур и отправляют их заказчику вместе с карточками организации.

3. После сдачи декларации заказчик оплачивает липовые счета-фактуры.

4. Компания готовит и высылает на подпись необходимые документы: договоры, счета-фактуры, накладные. Исполнитель их подписывает и передает оригиналы курьером или почтовой службой, если заказчик из региона.

Оплату мошенники принимают на карту Сбера и Альфа-банка.

Что по ценам. Стоимость услуг зависит от количества заказанных у мошенников счетов-фактур. Например, за счета-фактуры на 1 млн рублей мошенники берут 3,5 процента (35 тыс. рублей), за документы на 5 млн рублей просят 2,7 % (135 тыс. рублей). Стоимость корректировочных счетов-фактур на 0,2 процента выше первичных.