Через неделю за работников-мигрантов нужно отчитываться по-новому

Меняются формы документов, используемых для учета трудовых мигрантов. Вышел новый Приказ МВД от 04.06.2019 № 363.
Речь, в частности, идет о следующих формах:
· ходатайство иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве ВКС;
· уведомление о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ;
· уведомление об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) — ВКС;
· уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);
· уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).
Новые бланки и правила их заполнения начинают действовать с 9 сентября.