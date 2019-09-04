Клерк.Ру

Через неделю за работников-мигрантов нужно отчитываться по-новому

Меняются формы документов, используемых для учета трудовых мигрантов. Вышел новый Приказ МВД от 04.06.2019 № 363.

Речь, в частности, идет о следующих формах:

· ходатайство иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве ВКС;

· уведомление о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ;

· уведомление об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) — ВКС;

· уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);

· уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

Новые бланки и правила их заполнения начинают действовать с 9 сентября.

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