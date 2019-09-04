Страховые взносы доведут до отметки в 31%

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31 % вместо нынешних 30 %.

Соответствующее предложение подготовила рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере, пишут «Известия».

Свои расчеты и обоснования эксперты должны представить в ноябре.

Отмечается, что в стране необходимо ввести дополнительные виды страхования, в том числе и по уходу за лицами старшего возраста (от 60 лет), которые утрачивают навыки самообслуживания.

«Модель межпоколенческих отношений умирает, поскольку уход за родственниками предполагает нахождение рядом, а взрослые дети зачастую живут в других городах, регионах. И люди остаются без необходимой помощи», — отметил один из участников рабочей группы Александр Сафонов.

Сейчас нет достаточного финансирования, чтобы осуществлять полноценную заботу о престарелом человеке, который лишен возможности обслуживать себя.

В этой связи предлагается внедрить социальное страхование, когда из зарплаты сотрудника формируется фонд для финансирования долгосрочного ухода.

Планируют увеличить взнос в ФСС на 1% (он станет 3,9 % вместо нынешних 2,9 %).

Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку как минимум стандартный пакет услуг по уходу: трехразовое кормление, мытье, уборку. При этом в зависимости от объема накопленных средств — а у разных людей это будут разные суммы — пакет может быть более широким.