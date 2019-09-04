Сбербанк придумал, как выкачать из вас еще больше денег

«Сбербанк» планирует открыть кофейни в своих отделениях.

Дело в том, что все больше клиентов пользуются банковскими услугами онлайн. Количество посещающих отделения банков людей падает. Многие банки сокращают количество своих отделений. Но Сбербанк решил пойти другим путем.

Как рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью агентству «Прайм», уже сейчас работают совместные проекты по развитию единой экосистемы. Например, сервис «Сбербанк-логистика» — в отделении Сбербанка можно получить и отправить посылку.

Сейчас банк выбирает нового партнера — сеть кофеен. «Сперва кажется, что навряд ли кто-то захочет заходить в банк пить кофе. Попробовали, оказалось, что если хороший кофе и хороший партнер, то люди специально зайдут в банк выпить чашку кофе, проанализировали этот сервис, оказалось, что 80 % заходивших за кофе не являлись клиентами нашего банка», — сказал Александр Ведяхин.