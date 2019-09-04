Приставы списывают с карт долги по нескольку раз. Иногда несуществующие

Как происходит списание долгов с карт должников? Почему одни и те же суммы списываются несколько раз?

Ответы на эти вопросы пытался получить у Федеральной службы судебных приставов Business FM. И вот что там ответили.

Пристав направляет запросы в банки о наличии средств на счетах должника. При получении положительных ответов о наличии счетов пристав спустя пять дней, которые даются должнику для добровольного исполнения, выносит постановление об обращении взыскания и направляет в банки. Банк незамедлительно исполняет требование о взыскании денежных средств. Списание происходит со всех счетов должника одновременно.

Т.е. если у гражданина три счета в банках, то долг, например, в 50 тыс.рублей будет списан со всех трех счетов. В результате приставам уйдет 150 тыс.рублей. При таких двойных и тройных списаниях приставы сами обязаны вернуть лишние деньги автоматически. Но это происходит не всегда, зачастую приходится обращаться к приставам с заявлением о возврате, и на эти разбирательства может уйти до полугода. И все это время человек не может пользоваться своими деньгами.

Вдвойне обидно, если таким образом списываются несуществующие долги, ведь ошибится могут как приставы, так и налоговики. Одна из самых распространенных ситуаций - начисление налога на давно проданный автомобиль и попытка взыскать его через приставов.