5-дневку отменят с повышением зарплаты

Повышение доходов населения и рост производительности труда — вот те спусковые крючки, которые будут способствовать переходу на 4-дневную рабочую неделю. Об этом заявил глава МЭР Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — цитирует его слова ИА ТАСС.

Напомним, идею неполной рабочей неделе выдвинул глава Правительства Дмитрий Медведев. ФНПР разработала свои предложения по этому вопросу.

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах перехода страны на 4-дневку.