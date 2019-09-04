Что дальше? Курс от «Клерка» по гипнозу?!

Пока что нет, а жаль... Всем нам, наверное, не помешали бы умения подчинять себе людей, превращать предметы в золото... Или перемещаться во времени, чтобы поступить умнее...

Хотя, постойте, курс по управлению временем бухгалтера у нас стартует уже во вторник, 10 сентября!

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Вы научитесь:

— Снижать стресс на работе;

— Наводить порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;

— Не бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;

— Выстраивать отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;

— Легко находить энергию для работы и больше времени проводить с семьей.

Эффективно работает не тот, кто постоянно чем-то занят, а тот, кто работает головой, умеет упрощать и избавляться от ненужного.

Если все ваши дела нужные и вы не можете избавиться ни от одного, тогда курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» создан для вас.