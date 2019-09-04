Кого Путин считает придурками

Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.

Это произошло на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, пишет РИА Новости. Во время своего выступления глава Якутии Айсен Николаев задался риторическим вопросом, нужен ли России Дальний Восток? Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.

Его выступление прервал Владимир Путин, заявивший

«Не знаю, какие придурки так говорили»

Николаеву пришлось оправдываться, что речь идет о высказываниях двадцатипятилетней давности. В ответ Путин предложил говорить все-таки о сегодняшнем дне.

Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, но это этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места. Пока же статистика говорит о том, что уезжает людей из региона больше, чем приезжает.