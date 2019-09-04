Неналоговые платежи все равно впихнут в НК. Только их будет пока три

Вскоре ФНС начнет следить за уплатой еще трех платежей. Их внесут в кодекс, пишет «Коммерсант».

Чиновники давно хотят протащить шесть неналоговых платежей в НК РФ, но вопрос только затягивается. Теперь решили действовать частями и постепенно, чтобы хоть что-то успеть.

Сначала в НК РФ включат утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и курортный сбор.

Внести остальные платежи – за проезд большегрузов по дорогам («Платон»), за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор – пока не получается. Бизнес активно возражает, мешают технологические и финансовые ограничения. В частности, передача налоговикам «Платона» подразумевает дорогостоящие изменения или даже расторжение концессионного соглашения с оператором системы. А сбор платежей за загрязнение требует специальных знаний и оборудования Росприроднадзора, и чиновники сами понимают, что дублирование его функций неэффективно.

В новом виде законопроект Минфина Госдума может принять в весеннюю сессию 2020 года, тогда он заработает с 1 января 2021 года.