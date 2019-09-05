Верховный суд защитил жильцов аварийного жилья

Вправе ли администрация при предоставлении квартиры взамен аварийной требовать с жильцов разницу в цене? Верховный суд ответил однозначно: не вправе. О судебном споре рассказал портал Право.Ru.

Многоквартирный дом в Архангельской области признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города приняла решение об изъятии земельного участка, на котором находится дом, с предоставлением жильцам новой квартиры. Поскольку рыночная стоимость передаваемой квартиры составляет 4 192 000 руб., а изымаемой – 2 379 000 руб., администрация потребовала жильцов заплатить разницу в цене. Собственники квартиры с такими условиями не согласились и обратились с иском в суд.

Первая инстанция встала на сторону жильцов, однако вторая это решение отменила. Верховный суд, в свою очередь, отменил решение апелляционной инстанции и отправил дело ей обратно на рассмотрение.

ВС напомнил: собственники, выселяемые из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, могут выбрать возмещение или другое помещение за изымаемое жилье (ст. 32 ЖК). Ни федеральным законодательством, ни адресной программой Архангельской области не предусмотрена доплата разницы между стоимостью изымаемой квартирой и вновь предоставляемой. Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета, средства местных бюджетов и средства фонда, а не деньги граждан.