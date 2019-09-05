Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

В малом бизнесе зачастую бухгалтерия состоит из одного-единственного сотрудника. Кроме того, главбух параллельно выполняет и обязанности кадровика. Но есть и другие дела, которые хоть и не бухгалтерские, но кроме главбуха заниматься ими просто некому.

Однако не все бухгалтеры готовы, как говорится, в лепешку расшибиться, выполняя небухгалтерскую работу.

Некоторые коллеги предпочитают игнорировать непрофильные обязанности. Считается ли это зазорным? Этот вопрос стал темой обсуждения на форуме «Клерка».

некоторые потенциально штафоопасные вещи сознательно игнорирую, поскольку считаю не своей обязанностью согласовывать, выбивать у директоров на них бюджет, искать исполнителей в офисе, мониторить исполнение (а директорам не в домёк, что оно штрафоопасно).

Например, я сознательно не занимаюсь соут, ибо время не резиновое, толку от этого нет, одни расходы; сознательно не занимаюсь военным учётом; экологией. Сейчас совсем не занимаюсь охраной труда А как оно у вас? — СНВ

Некоторые участники дискуссии считают такой подход к работе безответственным. Кто-то отмечает, что на выполнение всех бумажных дел у главбуха просто не хватит времени, да и меркантильная составляющая играет немаловажную роль. Скромный оклад явно не стимулирует на выполнение массы дополнительной работы.

А вам, уважаемые главбухи, часто приходится заниматься непрофильной работой без дополнительной оплаты?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Зоны внимания главбуха в небольшой конторе».