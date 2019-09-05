Сбербанк подставил своих клиентов с быстрыми платежами

Сбербанк не успеет вовремя подключиться к системе быстрых платежей, которая дает возможность переводить деньги со счета на счет в разных банках как самим себе, так и друг другу, указав только номер телефона.

Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей с 1 октября 2019 года. Это следует из недавно обновленного положения ЦБ № 595-П от 06.07.2017 «О платежной системе банка России».

Однако Сбербанк не успевает, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Процесс подключения начат, к 1 октября, конечно, не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Ведется диалог, определяются сроки, пока окончательно сроки не определены. Но процесс очень активного взаимодействия и процесс подключения начат», — цитирует «Интерфакс» слова Грефа.

Он добавил, что банк присоединится к системе, поскольку это предписывает закон.