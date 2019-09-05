Копеечные недоимки перестанут доставлять нам геморрой

3 тыс. рублей – минимальная сумма, из-за которой налоговики будут доставать должников.

ФНС готова отказаться от блокировки счетов за копеечные недоимки, если предприниматели вовремя ничего не оплатили, пишет Forbes.

Служба поправки в закон уже подготовила. Когда их примут, инспекции не станут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает 3 тыс. рублей. Погасить его можно будет в течение трех лет после появления.

Налоговая сама спишет долг со счета бизнесмена только в том случае, если его за три года так и не погасят. Ну или он превысит 3 тыс. рублей.

Кажется, им самим ооочень надоело скандалить из-за внезапных блокировок на пустом месте.