Оплачивать товары вот-вот можно будет взглядом. Без карты и телефона

Ростелеком в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица.

Напомним, Ростелеком — оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года, одним из инициаторов ее создания был Центробанк. Сдать биометрические данные в систему — слепки голосов и изображения лиц — россияне могут в отделениях банков.

Прототип решения для оплаты лицом Ростелеком с «Русским стандартом» хотят представить в октябре 2019 на форуме финансовых технологий Finopolis, пишут «Ведомости». В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине.

В конце осени решение могут начать распространять на широкий рынок. Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом — сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего оплату по лицу.

Напомним, недавно о предстоящем введении подобного способа оплаты заявил Сбербанк.