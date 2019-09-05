Каких авиапассажиров перестанут досматривать

Минтранс подготовил проект приказа об отмене предполетного досмотра. Поправки коснутся транзитных пассажиров внутренних авиалиний. Сейчас документ направлен в заинтересованные ведомства на согласование.

Так будет удобнее пассажирам: им не нужно будет снимать и сдавать на проверку обувь на высоких каблуках и ремни. Отмена досмотра сокращает риск опоздания на следующий рейс.

Это удобно и для аэропортов: им не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, передает «Интерфакс».