Каких авиапассажиров перестанут досматривать

Вы про НДСников, которые камералят? Так там только замы кушают, остальное - рядовой планктон. Ну,...
а как же отправка чека в виде смс или на почту? Или это вне закона?...
Так колхоз - дело добровольное. Можно вообще не работать. Каждый сам выбирает график работы. Хоче...
«Я думаю, что, конечно, нужно всесторонне это предложение обсуждать. В том случае, если люди веду...
Несмотря на небольшие помарки июнь-июль, отличная статья, спасибо!...
абсолютно не обоснованная, не подтвержденная фактами информация...
Намудрили с этим мусорам. На Украине это вопрос решили просто. Налог платят те, кто мусор вывозит...
Идея Минприроды — это обычный фискальный сбор, который не приведет к развитию пере...
Нужно еще запретить переработки. Количество раб. мест не увеличится если не вводить сменный графи...
Так сейчас это уже не балласт, а территория тех придурков, а не этих. ...
О как! По моему так ущерб репутации будет у тех, кто посчитает, что убыток у только что открывшей...
Что-то пошло не так у птенчиков гнезда андроповского)))
Жить будете плохо, но недолго (с)
Лишь бы количество рабочих часов в день не повысили.
так ведь это взнос!!! а налоги не, не увеличили...
Не живут русские при капитализме.
для начала нужно зп нормальные платить... (начиная с бюджетников и работников монополий - их боль...
И почему "в то время как сумма налога в 5 раз выше". Почему в 5 ???...
Вы прямо с языка сняли. Второй год вынашиваем идею и горячее желание усыновить ребенка. Требовани...
Что-то мне подсказывает, что распределять этот 1% будет такая же структура, как ПФР....
Откуда на УСН 6% минимальный налог?
Вы не знаете ответа на этот вопрос? ))
запланирован рост. Национальная цель поставлена. Страна идет к этой цели, но дойдет ли?...
Не понял, почему оно "должно" расти?Разве к этому есть какие-нибудь предпосылки?...
Так полстаны приезжать массово начали с 2008-2009 гг, наклепать уже успели материнских капиталов....
Можно же и по письму оплатить задолженность на третье лицо ...
Да, именно по графику. Те, кто поили народ до утра в пятницу и субботу - в Вс, Пн, и Вт. просто н...
Больше бюджетников, выше процент "одобрямс" (из под палки).Ничего нового - "оригинальный" метод б...
А что европейцы делают после 18:00? Думаю, что так же как и россияне пытаются развлечься и отдохн...
проблемы с сайтом nalog.ru не 1 неделя, и не 3 месяца... такие проблемы уже не первый год и даже ...
Все не так просто. Налоговая инспекция прекрасно знает все эти схемы и "зависшая кредиторка" выз...
Дорогой кофеёк у Дядюшки Германа, арабика-с)))
Про "воздается" совсем не бред. Почитайте NO LOGO Наоми Кляйн, я дал ссылку. А потом посмотрите ф...
Сегодняшние российские "удобства" (слово напомнило мне деревянный "скворечник" с зловонной дырой ...
Да всё чуть проще. Те кто активно используют такие схемы и свои ООО меняют достаточно регулярно, ...