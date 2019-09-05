Зачем на самом деле ПФР хочет выдавать накопительную часть вперед

ПФР предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии. Если она маленькая, люди будут получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Накопил копейки – выдадут все сразу, нечего размазывать их на годы.

Есть версия, что за благородным жестом скрывается игра серьезных бизнесменов, и людям тут ловить выгоду не приходится. Автор канала «Адские бабки», экономист Александра Баязитова пишет, что тему двигает не ПФР, а негосударственный фонд «Сафмар».

Для чего это «Сафмару»? По информации Баязитовой львиная часть клиентов фонда — женщины 50 +.

А это означает, что уже через пару-тройку лет «Сафмару» придется каждой из них назначить накопительную пенсию, на нее новый пенсионный возраст не распространяется. И 252 месяца выплачивать им аннуитетные платежи. И главное, вернуть им все уже умынутые в виде зафиксированного убытка деньги (за прошлый год это минус 11% со счета каждого пенсионера).

Но даже в этом случае получится, что начисленная от «Сафмар» накопительная пенсия составит в лучшем случае 200-300 рублей в месяц, что, безусловно, вызовет закономерные вопросы «где наши деньги, сволочи!?».

«Сафмар» гораздо дешевле выплатить оставшиеся от их накопительных пенсий копейки сразу.