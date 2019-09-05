Государство в открытую будет следить, что нам нравится в Интернете

Российские власти обсуждают идею создания единой государственной системы, которая вела бы учет просмотров контента и показов рекламы в рунете.

Концепция системы находится на стадии обсуждения — на этот счет есть разные идеи, пишут «Ведомости». Например, аналог система измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС).

Онлайн-площадки неохотно публикуют детальную информацию о своих пользователях, поскольку чем больше у них собственных данных, тем выгоднее предоставлять рекламные услуги. Помимо этого компании опасаются утечки сведений о пользователях.

Чиновников такая разрозненная информация об интернет-аудитории не устраивает по нескольким причинам. Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента, уверен замминистра связи Алексей Волин: «Это необходимое условие развития индустрии». Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными данными, соглашается руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Он добавил, что информация об интернет-пользователях слабо соотносится с данными о телезрителях, что мешает развитию индустрии.

Будущая система может использоваться прежде всего для учета показов российского видеоконтента, в особенности сериалов и различных шоу. Сбором информации по данным «Ведомостей» будет заниматься Mediascope (с 2016 г. контролируется государственным ВЦИОМом). С ней работаю ТВ-каналы и их рекламодатели.