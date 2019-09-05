Крутые японские товары благодаря почте станут доступнее

deltax Думаю, платоша и до легковушек доберется. Читал где-то в форумах, что в настройках программы расч... С газелей будут брать дорожный сбор?

titova-tlt да мне вот тоже интересно... а если нет документальных расходов на проживание и проезд, а одни су... Налоговики придираются к суточным. Осторожнее с командировочными расходами

НатальяС Так может, надо в нашей стране сделать так, чтоб не только на еду за 8 часов зарабатывать.... 5-дневку отменят с повышением зарплаты

SBIS_MO Прошла новость о том, что долги до 3т р не будут основанием блокировки счетов. Инициатива ФНС.... Приставы списывают с карт долги по нескольку раз. Иногда несуществующие

Svetlana Sheveleva в 2018 году был УСН 6%, а в 2019 компания перешла на УСН доходы минус расходы. За 1 квартал 2019 ... Сколько ошибок может натворить аутсорсер у ООО на УСН 6%, которому меньше года?

Надежда-25 ну мало ли, может этот молодой человек учился и параллельно подрабатывал водителем. А как получи... Инструкция налоговикам: как поднять бабла

Sigma_21 Как показывает 15-летняя практика, мелким ИПешкам проще штрафы заплатить, чем всем этим заниматьс... Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

Михаил Жуховицкий Ну пацаны, вы друг друга нашли. У вас теперь всё норм будет. ... Инструкция налоговикам: как поднять бабла

MaxC Бабай поёт брусам шпановым за абиссинский налог с мутных барыг, а бажбаны не вкуривают...как-то т... Инструкция налоговикам: как поднять бабла

TLBuh Что-то далеко не все предприниматели готовы платить нормальные деньги за это удобство.... Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

isamarai Попробуйте заставить глав.бухов помыть толчки в организации. Если будут отказываться, то напишите... Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

MaxC Универсальный интерфейс для хоть какого-то взаимодействия нормальных людей с ненормальным государ... Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

Алейда Как раз нет. Если платить 50 рублей, то конечно выгоднее платить пособие до 3 лет, а вот если каж... Ну наконец-то! Власти введут четкие правила сокращения дня в отпуске по уходу за ребенком

id48256779 И все должен знать- о всех законах,подзаконах, письмах, инструкциях, арбитражных практиках и пр. ... Какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять

mityai Че ты, Клерк, мне гонишь шнягу не по делуЧе ты паришь про НК и НДС... Инструкция налоговикам: как поднять бабла

Бабловед Ну вы можете сами для проверки, если денег не жалко обратиться туда с любым вопросом по выложенно... Как работает сливной бачок в ФНС