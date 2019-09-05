Клерк.Ру

Крутые японские товары благодаря почте станут доступнее

«Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с японским маркетплейсом Itsumo, которое предполагает как поставку российских товаров в Японию, так и японских на российский рынок. Мы здесь будем выступать логистическим провайдером», — заявил глава ФГУП Николай Подгузов в интервью РБК.

Запустить маркетплейс «Почта России» планирует в ноябре этого года.

Компания Itsumo в июле 2018 года стала первым партнером Amazon в Японии. Сейчас она обеспечивает полную поддержку сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США, говорится в сообщении.

По ожиданиям почтового ведомства, в перспективе трех-четырех лет доля международного бизнеса в выручке может сравняться с долей внутреннего рынка.

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