Крутые японские товары благодаря почте станут доступнее

«Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo.
«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с японским маркетплейсом Itsumo, которое предполагает как поставку российских товаров в Японию, так и японских на российский рынок. Мы здесь будем выступать логистическим провайдером», — заявил глава ФГУП Николай Подгузов в интервью РБК.
Запустить маркетплейс «Почта России» планирует в ноябре этого года.
Компания Itsumo в июле 2018 года стала первым партнером Amazon в Японии. Сейчас она обеспечивает полную поддержку сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США, говорится в сообщении.
По ожиданиям почтового ведомства, в перспективе трех-четырех лет доля международного бизнеса в выручке может сравняться с долей внутреннего рынка.