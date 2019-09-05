ЦБ грозит Сбербанку штрафом за промедление с подключением к СБП

ЦБ будет выдавать предписания, и выписывать штрафы банкам, которые не успеют своевременно подключиться к системе быстрых платежей, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк просто физически не успеет подключиться к проекту к 1 октября 2019 года, как это предписывает закон.

«Значит, будем оштрафованы. Мы не сделаем просто. Я думаю, что штрафовать нужно тех, кто установил такие сроки, ни с кем вообще не обсудив», - заявил Греф в кулуарах ВЭФ, комментируя сообщение ЦБ о возможных санкциях.

В сообщении ЦБ говорится, что у участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к установленному сроку, передает «Интерфакс». «Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года. В апреле этого года был опубликован проект нормативного акта Банка России со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября», - напоминает ЦБ.

Добавим, Греф неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку в течение нескольких лет развивал свою собственную систему переводов по номеру телефона получателя.